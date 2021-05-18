«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تُوج الجواد هتال المملوك لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 28 بمضمار لونغ شامب الفرنسي أول من أمس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي في 2:19:93 دقيقة.

وبرهن «هتال» على حضوره المميز في المضامير العالمية، رافعاً رصيده إلى 6 انتصارات متتالية في 7 مشاركات، وسبق للجواد الجمع بالعام الماضي بين لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر بالديربي العربي الإنجليزي إلى جانب الديربي الفرنسي.

وقام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وأوليفيه دويل رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية بتقديم الكؤوس لمدرب هتال، دوميلو والفارس أورتيز مندزابل.

من ناحية اخرى، حافظ الجواد «باديس دي» على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأمريكية الأولى في مضمار بيملكو الرملي بمدينة بالتيمور محققاُ الثلاثية بحصاده لقب الكأس الغالية 3 مرات بعد نسخة 2016 والنسخة الماضية والحالية، ليتربع على عرش الأبطال رافعاً رصيده إلى 30 انتصاراً في 51 مشاركة.

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