«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

توج الجواد هتال لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي أول من أمس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

وأقيم الحدث تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وبرهن «هتال» قوته وحضوره المميز في المضامير الأوروبية والعالمية، ونجح في رفع رصيد انتصاراته إلى 6 انتصارات متتالية من أصل 7 مشاركات.

ونجح البطل في قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن 2:19:93 دقيقة، وسبق لـ «هتال» أن جمع العام الماضي لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر على الديربي العربي الإنجليزي إلى جانب الديربي الفرنسي.

وقام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وأوليفيه دويل رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية بتقديم الكؤوس لمدرب هتال توماس دوميلو والفارس أورتيز مندزابل.

وحقق المهر سينت ماركس باسيليكا المملوك بالشراكة لديرك سميث وجون مجنير ومايكل تابور لقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور والذي أقيم لمسافة 1600 متر وذلك برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

كما نجحت المهرة كورسامبا بشعار عبدالله بن فهد العطية من تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها المميز بلقب الألف جينز الإماراتي الفرنسي للمهرات والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، وذلك بقيادة كريستيان ديمور وإشراف المدرب جون كلود، وبفارق طول وربع الطول عن «مذر ايرث «اوبراين، سوميون، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة كينيلا «كوليري - ميلوت».

ثلاثية

وحافظ الجواد«باديس دي»على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأمريكية الأولى التي أقيمت السبت الماضي في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ضمن أجندة سباقات النسخة الثامنة والعشرون.

ونجحت المحطة الأمريكية الافتتاحية لسلسلة سباقات الكأس الغالية من إبهار الجميع وتسجيل منجزات مهمة للإمارات ولسباقات الخيل العربية خصوصاً وهي تقام ضمن النسخة 146 لمهرجان بريكنيس ستيكس الشهيرة «التاج الثلاثي الأمريكي»، ودورها في تسليط الضوء على مكانة الحدث وتاريخه العريق، إلى جانب ما شهده من اهتمام إعلامي في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأمريكية.

وبحفاظه على اللقب تمكن«باديس دي» البالغ من العمر 10 سنوات من تحقيق الثلاثية بحصاده للقب الكأس الغالية 3 مرات بعد نسخة 2016 والنسخة الماضية والحالية، ليتربع على عرش الأبطال وليؤكد جدارته وتألقه الكبير في سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أمريكا، كما رفع الجواد رصيد إنجازاته إلى 30 انتصاراً من 51 مشاركة.

إشادة

من جهته أشاد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالانطلاقة القوية والمميزة للكأس الغالية ضمن أشهر مهرجان عالمي للخيول المهجنة الأصيلة المتمثل بالبريكنس ستيكس ومهرجان سباقات الجينز الإماراتي الفرنسي، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير والمبهر الذي حققه السباق بمحطته الافتتاحية والثانية، ومدى اهتمام الإعلامين الأمريكي والفرنسي بالسباقين، مؤكداً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم، مبيناً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.

فخر

وقال الرحماني : فخورون بقيمة المنجزات المهمة التي حققها سباق المحطة الأمريكية والفرنسية وسط ظروف المرحلة الراهنة التي أكدت حرصنا الكبير والتزامنا تجاه اتحادات وجمعيات الخيل العربية في كافة البلدان ومواصلة رحلة دعمنا المستمر للملاك والمربين بجميع دول العالم، انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو المقدمة والنجاح، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لسموه بمناسبة فوز هتال بلقب الكأس الغالية في فرنسا.

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