«آيديل بيوتي» لجودلفين بطل «بري دو سان جورج» في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفرت «آيديل بيوتي» لجودلفين بلقب سباق «بري دو سان جورج» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» والذي أقيم على مضمار «لونغشامب» في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر مسجلة زمناً قدره 56.74 ثانية، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيرنيل» بقيادة الفارس إيدي هاردوين وإشراف المدرب سي ليرنر.

وحل ثالثاً «سيستيليو جت» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب فريدريك روسي.

وأكدت ليزا جين غرافارد من جودلفين، أن «آيديل بيوتي» اكتسبت خبرة واسعة في هذه المرحلة من سيرتها، وأشارت إلى أن المشاركة في سباقات السرعة تتطلب اغتنام الفرص، وقالت: نشعر بسعادة غامرة لفوز «آيديل بيوتي» بسباق من الفئة الثالثة، وسننظر في حالتها عقب السباق وسيقرر المدرب أندريه فابر الخطوة التالية لها.

باقي الأشواط

من جانب آخر حقق «سنت ماركس باسيليكا» لقب سباق «الإمارات الـ 2000 جينيز» الفرنسي لمسافة الميل الفئة الأولى بقيادة الفارس ايوريتز منديزابال وإشراف المدرب آيدين أوبراين، فيما توجت «كورسامبا» بلقب «الإمارات الـ 1000 جينيز» الفرنسي لمسافة الميل، الفئة الأولى بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيت.

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