«رمباور» بطل «بريكنيس ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

توج المهر «رمباور» بلقب النسخة 146 من سباق «بريكنيس ستيكس» ثاني سباقات التاج الثلاثي الأمريكي لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على مضمار «بميلكو» بالولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الفارس فلافين برات، وإشراف المدرب مايكل مكارثي مسجلاً زمناً قدره 1.53.62 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ميدنايت بوربون» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب ستيفن أسموسن، وحل في المركز الثالث «مدينة سبريت» بطل «كنتاكي ديربي» بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف المدرب بوب بافرت.

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