حمدان بن محمد يحتفي بتتويج «بالاس بيير» بلقب «لوكينغ ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يوثق لحظات فوز البطل «بالاس بيير» المملوك لسموه بلقب «لوكينغ ستيكس» والذي أقيم على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وأكد فوز «بالاس بيير» باللقب هيمنته على سباقات الميل الأوروبية، ونجح في اقتناص لقب «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.40.96 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «ليدي بوثورب» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب وليام جارفيس، وحل ثالثاً «توب رانك» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تاتي.

ويبدو أن سباق «كوين آن ستيكس» ضمن مهرجان «رويال آسكوت» الملكي سيكون الهدف القادم للبطل المتميز.

واقتنص «العاصي» لـ«شادويل» لقب «ذا أستون بارك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.39.11 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «ثندروس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون.

وجاء في المركز الثالث «لوجيشان» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، وأثار فوز «العاصي» الإعجاب عقب الأسلوب الهادئ الذي قدمه ووصوله إلى خط النهاية من دون عناء.

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