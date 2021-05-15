خيول الإمارات تواجه التحدي في «لوكينغ ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يستضيف مضمار «نيوبري» في إنجلترا، اليوم، سباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 12 خيلاً.

وسيشهد الشوط مشاركة 4 خيول إماراتية يتقدمها «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «لورد كمباري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان، «توب رانك» لسعيد بن منانة، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، وإشراف المدرب جيمس تاتي، «سنشري دريم» لعبد الله بالحب، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

كما يشارك في الشوط أيضاً «لوبي فيرنانديز» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «لورد غليترز» بقيادة الفارس دانيال تودهوب، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

وسيشهد شوط «ذا أستون بارك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة «العاصي» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس.

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