الرحماني: دعم منصور بن زايد يقودنا إلى أعلى المراتب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، بأسمى آيات الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة سباقات الكأس الغالية التي تنطلق بحلة جديدة تتزامن مع عام الخمسين في نسختها الثامنة والعشرين، لما تمثله من أهمية كبيرة باعتبارها أحد المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل، وتعريف العالم بمكانته وعراقته، وقال: دعم منصور بن زايد يقودنا لأعلى المراتب.

وقال: في كل عام نحرص على تقديم الجديد للحدث الاستثنائي الذي سينطلق بقوة كبيرة بسباقات من الفئة الأولى من أمريكا ضمن أشهر مهرجان لسباقات الخيول في العالم المتمثل بالبريكنس ستيكس وفي لونغ شامب ضمن سباقات الإمارات جينز الفرنسية ذات المكانة المرموقة عالمياً، ما يؤكد عراقة الكأس الغالية وتواجدها في أكبر المحافل العالمية بمشاركة نخبة الملاك وأفضل الخيول، معبراً عن فخره واعتزازه برفع وزيادة عدد السباقات إلى 15 جولة عالمية تطوف من خلالها عدة قارات عبر سلسلة واحدة تحمل الاسم الغالي على قلوبنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز