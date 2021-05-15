كأس رئيس الدولة للخيول العربية «28» تنطلق في أمريكا اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق في مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية اليوم، سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية.

وتقام المحطة الأمريكية في افتتاحية الجولات والمحطات المعتمدة في أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2021 التي شهدت توسعاً مهماً ليرتفع العدد إلى 15 محطة عالمية، بعد أن تمت إضافة كل من تونس والأرجنتين لقائمة دول العالم عبر مختلف القارات، انطلاقاً من حرص ودعم الإمارات المتواصل لدعم ملاك ومربي الخيل العربي بكل دول العالم، وفقاً لخطط التطوير والتجديد المستمرة من قبل اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر اليبهوني وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.

مهرجان

وتقام الكأس الغالية ضمن مهرجان بريكنس ستيكس في نسخته رقم 146،«التاج الثلاثي الأمريكي» التي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم الليلة نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870، والذي سيحتضن انطلاقة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 12 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأمريكية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

كما تبلغ قيمة جوائز السباق 100 ألف دولار، كما تجمع المحطة الأمريكية نخبة وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة والمميزة.

قائمة

وتضم قائمة الخيول المشاركة الجواد «باديس دي» بطل النسخة الماضية وسباق نسخة 2016، وبطل نسخة عام 2018 الجواد «كويك ساند» إلى جانب الجواد «ماد جكمان»(فيرجينيا) صاحب المركز الثاني في سباق نسخة 2018.

كما تضم القائمة «اب تاون كرويز ديركتور» (تكساس)، الجواد «ايريديسي» (فيرجينيا) ابن داحس، والجواد «اب تاون ساندي جيرل» (تكساس)، و«آر بي ريتش لايك مي» (فلوريدا)، ابن مجد العرب، إلى جانب «كولرز ان موشن»، ابن داحس، بالإضافة إلى «بيلفاست»، «اب تاون ليدي أرابيلا» و«حب الزمان» و«اون ذا فيرج».

المحطة الثانية

في المقابل يحتضن مضمار لونغ شامب العريق في العاصمة الفرنسية باريس غداً ثاني محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وأولى الجولات في المضامير الأوروبية، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

ويتضمن المهرجان 10 أشواط من بينها شوطين للجينز وشوط لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي سيشهد مشاركة 7 من أفضل الخيول السريعة التي تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا، وذلك في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو.

ترشيحات

وتتقدم الترشيحات خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي تمثلها في الحدث الاستثنائي «هتال» ابن «مهب» والفرس «مزنة» بطل الكأس الغالية في دونكستر العام الماضي على لقب الديربي العربي الإنجليزي وصاحب لقب الديربي الفرنسي، الذي جمع اللقبين في عام واحد، ويخوض التحدي الجديد بإشراف المدرب توماس دوميلو وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، كما يشارك الجواد «ابن غدير» من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير».

وذلك تحت إشراف المدرب دو غوليمين، وقيادة الفارس إيملين ريفولت كما سيشارك في الشوط كل من: (ميلابي ابن داحس وسنان ابن المأمون مونلو التابعين للشقب ريسنغ، إلى جانب جوت دي لجاردي للمالك هريستو هيريستوف، ويشارك نو اند نو الموري ابن نظام التابعة لمزرعة شادويل فرنسا، إضافة إلى أصفهان للمالك انتوني لوبيز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز