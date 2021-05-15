اليبهوني: نفخر بالانطلاقة القوية من البوابتين الأمريكية والفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجه مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها اللامحدود لمسيرة الكأس الغالية التي تدشن النسخة 28 في 15 جولة عالمية.

مبيناً أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباق والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم دعم الإمارات للشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي في العالم، معبراً عن فخره بالانطلاقة القوية من البوابتين الأمريكية والفرنسية.

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