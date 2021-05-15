15 خيلاً تتنافس على كأس «أم الإمارات» في فرنسا

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

ينطلق اليوم سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار تولوز الفرنسي، بمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جائزة قدرها 14.000 يورو، ويقام الحدث برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص السباق البالغ طوله 1600 متر، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، تسعى لحجز أماكن لها في السباقات الكبرى، أبرزها المهرة «درة» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويشرف عليها دايمين فاتريجانت، وتقودها الفارسة كلارا كورنيت، ولم يسبق للمهرة البالغة من العمر أربع سنوات المشاركة في السباقات من قبل.

وتمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «هيرا دو فاوست» العائدة لإسطبلات شادويل في فرنسا، ويشرف عليها فرانسوا روهات وبقيادة دامين مورين، وخاضت ابنة «نو ريسك الموري» والفرس «اسيس دو كلوس» سباقين حلت خلالهما خامسة ورابعة.

وتطمح إلى حصد اللقب كل من «نورة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فريدريك سانشيز، وقيادة أنتوني سوبياس، و«سبيلا» ليفييس بلانتان بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كوتريز، و«مزون» بإشراف أي ديلوفا وقيادة الفارسة مارلين ماير.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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