غدا ..انطلاق النسخة الـ 28 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أمريكا

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق غدا سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرون، في مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ، دعما لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وتقام المحطة الأمريكية في افتتاحية الجولات والمحطات المعتمدة في أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2021 التي شهدت توسعا مهما ليرتفع العدد إلى" 15 " محطة عالمية، بعد أن تمت إضافة كل من تونس والأرجنتين لقائمة دول العالم عبر مختلف القارات، انطلاقا من حرص الإمارات المتواصل لدعم ملاك ومربي الخيل العربي بكافة دول العالم، وفقا لخطط التطوير والتجديد المستمرة من قبل اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة مطر اليبهوني، وسعادة فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.

كما تقام الكأس الغالية ضمن مهرجان بريكنس ستيكس في نسخته رقم 146 /التاج الثلاثي الأمريكي/ التي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم خصوصا وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم مساء غد نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870 ، والذي سيحتضن انطلاقة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 12 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأمريكية في صراع الكبار، ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق. وتبلغ قيمة جوائز السباق /100 ألف دولار أمريكي/. وتجمع المحطة الأمريكية نخبة وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة والمميزة.

وتضم قائمة الخيول المشاركة : الجواد "باديس دي" بطل النسخة الماضية وسباق نسخة 2016 ، ويتواجد أيضا بطل نسخة عام 2018 الجواد "كويك ساند" ، إلى جانب الجواد "ماد جكمان "/فيرجينيا/ صاحب المركز الثاني في سباق نسخة 2018 ، كما تضم القائمة "اب تاون كرويز ديركتور" /تكساس/ ، الجواد "ايريديسي" /فيرجينيا/ ابن داحس ، بجانب الجواد "اب تاون ساندي جيرل" /تكساس/ ، وتضم القائمة أيضا "آر بي ريتش لايك مي" /فلوريدا/، ابن مجد العرب ، إلى جانب "كولرز ان موشن"، ابن داحس ، بجانب "بيلفاست ، ومن ثم "اب تاون ليدي أرابيلا" و "حب الزمان" و " اون ذا فيرج ".

و في سياق متصل يستضيف مضمار لونغ شامب العريق في العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الاحد ثاني محطات سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وأولى الجولات في المضامير الأوروبية، ضمن مهرجان سباقات الإمارات "جينز " الفرنسية.

ويتضمن المهرجان 10 اشواط من بينها شوطين للجينز، وشوط لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي سيشهد مشاركة 7 من أفضل الخيول السريعة تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا، وذلك لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو.

وتتقدم الترشيحات خيول "ياس" لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، حيث تمثلها في الحدث الاستثنائي "هتال" ابن "مهب" والفرس " مزنة " بطل الكأس الغالية في دونكستر العام الماضي على لقب الديربي العربي الإنجليزي وصاحب لقب الديربي الفرنسي، الذي جمع اللقبين في عام واحد، ويخوض التحدي الجديد بإشراف المدرب توماس دوميلو وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل.

كما يشارك الجواد "ابن غدير" من نسل "مارد الصحراء" والفرس "غدير" ، وذلك تحت إشراف المدرب دو غوليمين ، وقيادة الفارس إيملين ريفولت. كما سيشارك في الشوط كل من: / ميلابي أبن داحس وسنان أبن المأمون مونلو التابعين للشقب ريسنغ، إلى جانب جوت دي لجاردي للمالك هريستو هيريستوف، كما يشارك نو اند نو الموري إبن المهرة نظام التابعة لمزرعة شادويل فرنسا، إضافة إلى أصفهان للمالك انتوني لوبيز /.

وتوجه سعادة مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، تثمينا لدعمها اللامحدود لمسيرة الكأس الغالية التي تدشن النسخة 28 في 15 جولة عالمية، مبينا أن التقدم الذي يحرزه الحدث "الاستثنائي" في كل عام ما هو إلا انعكاس حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباق والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم دعم الإمارات للشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكافة دول العالم، معبرا عن فخره بالانطلاقة القوية من البوابة الأمريكية والفرنسية.

وتقدم سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديرا لدعمه السخي ودوره الريادي بما قاد لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة سباقات الكأس الغالية التي تنطلق بحلة جديدة تتزامن مع عام الخمسين في نسختها الثامنة والعشرون، لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها إحدى المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته وعراقته.

وقال : في كل عام نحرص على تقديم الجديد للحدث الاستثنائي الذي سينطلق بقوة كبيرة بسباقات من الفئة الأولى من أمريكا ضمن أشهر مهرجان لسباقات الخيول في العالم المتمثل بالبريكنس ستيكس، وفي لونغ شامب ضمن سباقات الإمارات جينز الفرنسية ذات المكانة المرموقة عالميا، ما يؤكد عراقة الكأس الغالية وتواجدها في اكبر المحافل العالمية بمشاركة نخبة الملاك وأفضل الخيول، معبرا عن فخره واعتزازه برفع وزيادة عدد السباقات الى 15 جولة عالمية تطوف من خلالها عدة قارات عبر سلسلة واحدة تحمل الاسم الغالي على قلوبنا جميعا.

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