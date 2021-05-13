" هريكين لين" لجودلفين بطل "دانتي ستيكس" في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

توج" هريكين لين " لجودلفين بلقب " دانتي ستيكس " لمسافة 2100 متر" الفئة الثانية "والذي أقيم على مضمار " يورك " بإنجلترا اليوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 2.10.06 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن " ماجلان " بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدربان جون و ثادي جوسدن .

وحل ثالثا "هاي دفينيشن" بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

وقال المدرب شارلي آبلبي:"شعرنا بارتياح من أداء "هريكين لين" الذي انتقل خلال السباق وتحمل المسافة بشكل جيد، واندفع عبر خط النهاية بقوة اليوم مظهراً قدراً وافراً من اللياقة، وبالتالي نأمل أن يلبي كثيراً من متطلبات الديربي الإنجليزي" .

وأضاف:"تحدثت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " ، وأبدى سموه ارتياحاً لأداء المهر، وإذا خرج "هريكين لين" من هذا السباق معافى وسالماً، من البديهي أن يكون الديربي الهدف التالي".

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