خيول الإمارات تواجه التحدّي في «دانتي ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يستضيف مضمار «يورك» بإنجلترا اليوم سباق «دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 11 خيلاً.

ويتقدم المشاركين «هريكين لين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال شارلي آبلبي: «نشعر بارتياح باستعدادات «هريكين لين» لهذا السباق على خلفية تحقيقه فوزاً طيباً في أول مشاركة بالموسم، واستفاد من تلك المشاركة، وباعتقادنا أن مضمار وأرضية يورك ستناسبه، وهو الاختبار التالي الذي سيكشف لنا مساره في الأشهر القادمة».

ومن جانب آخر، يشارك «سبليميس» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر في سباق «بري ديدوفيل» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، والذي سيقام على مضمار «لونغشامب» في فرنسا.

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: «سبليميس» في جاهزية عالية للغاية وتطور مستواه مع كل مشاركة هذا العام، ويبدو أنه بلغ مرحلة النضج بناءً على ما أظهر في التدريبات، وتحسنت لياقته مع كل مشاركة هذا العام، لذا نتوقع أن يقدم أداء جيداً.

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