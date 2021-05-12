خيول الإمارات تتطلع إلى لقب «دوق أوف يورك ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يستضيف مضمار «يورك» في إنجلترا اليوم سباق «دوق أوف يورك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 12 خيلا.

وتشارك خيول الإمارات بقوة خلال السباق ويتصدرها «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ملثم» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، و«سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، و«فينتورا ريبيل» لعبد الله مناحي بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

جاهزة للتحدي

وقال سعيد بن سرور: «فاينال سونج» تدربت بشكل طيب يوم السبت وجاهزة لخوض مشاركتها الأولى في بريطانيا هذا الموسم، وأظهرت في دبي أن هذه المسافة تناسبها تماماً، وأتطلع إلى أداء جيد آخر.

عودة الجماهير

ومن جانب آخر، أعلنت هيئة السباقات البريطانية «BHA)» عن السماح للجمهور بحضور السباقات اعتباراً من يوم الاثنين 17 مايو الجاري، بأعداد محدودة وضوابط سيتم تحديدها قريباً، ويشمل ذلك السماح للملاك بدخول حلبة الاستعراض، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

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