كأس «أم الإمارات» ببلجيكا اليوم

المصدر: وارجيم - البيان الرياضي

يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا عصر اليوم، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه «12» خيلاً، أبرزها «خطير الخالدية» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس فابي ليفبري.

منافسة

وينافس على اللقب أيضاً «الفاهل» بإشراف جوري بوجارتس، وقيادة المدرب نفسه، و«ضحي» بإشراف بيتر ديكرس، وقيادة ناديا إبراهيم، و«زيجي دا» بإشراف جي فرستربين، وقيادة كريست دهنس، و«موناليزا تي» بإشراف جي تي زوتليف، وقيادة تي دوبلندي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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