«اميلاند» بطل كأس الوثبة

المصدر: (باريس - البيان الرياضي)

خطف الجواد «اميلاند» لبرنارد فان دالفسين، وبإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست، فوزاً صعباً من خصومه في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري ايشا، الذي أقيم أول من أمس بمضمار داكس الفرنسي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم، والتي شهدت نجاحاً واهتماماً كبيرين.

واجتمع للسباق البالغ جائزته المالية 14.000 يورو، 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بضراوة في السباق لمسافة 2300 متر. وقطع البطل المسافة في زمن وقدره 2:44:00 دقيقة.

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