شرطة عجمان تكرّم الكميتي بطل قفز الحواجز

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

كرم العميد خالد محمد النعيمي نائب المدير العام للعمليات الشرطية في شرطة عجمان، المساعد الأول علي عبدالله الكميتي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية لحصوله على مراكز متقدمة في بطولتي قفز الحواجز لهذا الموسم، وسلمه شهادة التكريم بحضور الرائد سالم مفتاح البند رئيس قسم المتابعة الشرطية، وهنأه بفوزه بالمركز الأول ببطولة العين الدولية لقفز الحواجز، والمركز الثاني ببطولة الشارقة المحلية لقفز الحواجز، وأثنى على تميزه في رياضة الفروسية، مؤكداً أن شرطة عجمان تدعم تعزيز المهارات الرياضية لمنتسبيها، متمنياً له مزيداً من التوفيق والتميز.

وأهدى المساعد الأول علي عبدالله الكميتي الفوز والإنجاز لشرطة عجمان، معبراً عن شكره لها ولقائدها على التكريم، مؤكداً أن الإنجاز ثمرة تشجيع القيادة لمنتسبيها على الاهتمام بالجانب الرياضي ودعم تنمية المواهب.

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