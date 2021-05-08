«مدينة سبيريت» يحصد لقب «كنتاكي ديربي»

المصدر: كنتاكي - البيان الرياضي

سطر الحصان «مدينة سبيريت» أو «روح المدينة» لـ «زيدان للسباقات» من المملكة العربية السعودية، أحد أقوى فصول أمجاد مالكه الفارس عمر زيدان، وذلك بفوزه الكبير بلقب النسخة 147 لـ«كنتاكي ديربي» (الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأمريكي) العريق لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والتي أقيمت أمس على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسطع فجر «مدينة سبيريت» بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف المدرب بوب بافرت مسجلاً زمناً قدره 2.01.02 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ماندالون» لـ «جودمونت» بقيادة الفارس فلوران جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس.

ويستعد المهر «مدينة سبيريت» بعد إنجازه العالمي في ديربي كنتاكي للمنافسة على لقب سباق بريكنيس ستيكس (الجولة الثانية من التاج الثلاثي) بأمريكا، بإشراف المدرب بوب بافيرت، في مواجهة شرسة تضم عدداً من الخيول القوية أبرزها الحصان «كادو ريفر»، وهو وصيف سباق ديربي أركنساس للفئة الأولى، والذي لم يشارك في ديربي كنتاكي.

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