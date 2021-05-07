منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2021 - 2022

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2021 –2022 وقال سموه:

«يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2021 – 2022، الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لمدربي الخيل، وملاكها وعشاق السباقات بجميع مضامير السباق في الدولة، برنامج هذا الموسم يضم العديد من السباقات للخيول المحلية والدولية سواء المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة، ونسعى من خلاله إلى موسم سباقات يزخر بالنجاحات والتميز لجميع الخيول التي ستشارك انطلاقاً من يوم 29 أكتوبر المقبل».

وتشرف هيئة الإمارات لسباق الخيل على الموسم الذي يتضمن 68 سباقاً ينطلق أولها من مضمار جبل علي يوم 29 أكتوبر المقبل وهو أول سباقات المضمار الأصفر، يليه سباق مضمار الشارقة يوم 30 أكتوبر، بينما تنطلق سباقات مضمار ميدان يوم 4 نوفمبر، ويبدأ أول السباقات بمضمار العين يوم 5 نوفمبر، بينما يدشن مضمار العاصمة أبوظبي أول سباقاته يوم 7 نوفمبر المقبل.

وينطلق كرنفال كأس دبي العالمي يوم 13 يناير 2022، ويختتم مع أمسية «سوبر ساترداي» يوم 5 مارس، فيما سيقام كأس دبي العالمي 26 مارس من 2022.

ويتضمن الموسم الإماراتي القادم 15 حفلاً في مضمار العاصمة أبوظبي، و 14 في مضمار العين، مقابل 11 في مضمار جبل علي، و6 بمضمار الشارقة، بينما يتضمن جدول مضمار ميدان هذا العام 22 حفلاً.

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