«ابن الريح» بطل كأس «الوثبة ستاليونز»

المصدر: (لندن - البيان الرياضي)

قدم الجواد «ابن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، عرضاً باهراً أظهر خلاله مهاراته الفائقة، ليتوج بطلاً للسباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، والذي أقيم أول من أمس بمضمار باث العشبي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وقاد الجواد البطل الفارسة صوفي رالستون بإشراف المدرب بيت همرسلي، في السباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 70» لمسافة 1600 متر.

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