تألق «كلابتون» و«كوداك» و«خطير الخالدية» في الوثبة

المصدر: ساو باولو- البيان الرياضي

تألق المهر «كلابتون» لمالكه المير جوس ريبيرو، والمهرة «ىر بي كوداك» لكلاوديو ريباس بمضمار سيداد جارديم، في ساو باولو بالبرازيل، فيما توج الجواد «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، والتي أقيمت، أول من أمس، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وشهد سباقات البرازيل وتوج الفائزين، إبراهيم سالم العلوي قنصل عام الدولة في ولاية ساو باولو. ومن جهة أخرى يستضيف مضمار باث السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 70» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4000 جنيه استرليني.

ترشيح

ومن المرجح أن يكون «سيرافيم فورتا» هو المرشح للفوز بإشراف جيمس أوين، وكان الجواد البالغ من العمر أربعة أعوام قد تألق الموسم الماضي، عندما فاز في مشاركته الأخيرة، وعاد للظهور بألوان جديدة بعد أن انضم إلى نادي أوين للسباق.وتدفع إسطبلات شادويل بكل من «المنذر» دين اونيل، فيما اختار جيم كرولي فارس الإسطبل «جمرات» وكلاهما بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، وهناك «زين زيبريون» لمزرعة زين للخيول العربية، بقيادة جوي هاينس.

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