«مذر آيرث» تظفر بلقب «جينيز الإنجليزي 1000»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

اقتنصت «مذر آيرث» لقب «جينيز الإنجليزي 1000» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات والذي أقيم أمس على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب آيدين أوبراين مسجلة زمناً قدره 1.36.37 دقيقة وبفارق طول عن «سافرون بيش» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدربة جين تشابل.

وأكد مدرب فريق جودلفين شارلي آبلبي أن الوجهة المحتملة لـ «ماستر أوف ذا سيز» الذي حل ثانياً في سباق «2000 جينيز الإنجليزي» أول من أمس قد تكون «سانت جيمس بالاس ستيكس» بمهرجان

«رويال آسكوت»

وأضاف: ركض «ماستر أوف ذا سيز» بشكل رائع معززاً أداءه في «كرافن ستيكس»، وانتقل بشكل جيد للغاية خلال السباق قبل أن يعزز سرعته في المرتفع، وسننظر في حالته بعد السباق ونناقش الوجهة التالية.

وواصل قائلاً: كنت واثقاً من أن «نافال كراون» سيقدم أداء طيباً على مسافة الميل، وأشعر بارتياح من المجهود الذي قدمه، وقال الفارس جيمس دويل إنه شعر بأن «وان رولر» ربما يقدم أداء أفضل على مسافة أطول وربما تناسبه أرضية أكثر رخاوة، وبالتالي ربما يكون مشاركاً محتملاً في الديربي الإنجليزي.على جانب آخر، ظفر «مدينة سبيريت» لـ «زيدان للسباقات» من السعودية، بلقب النسخة 147 لـ«كنتاكي ديربي» العريق لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والتي أقيمت فجر أمس على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف المدرب بوب بافرت مسجلاً زمناً قدره 2.01.02 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ماندالون» لـ «جودمونت» بقيادة الفارس فلوران جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس.

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