عبد الله حميد بطل دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بحبوج

أحرز الفارس عبد الله حميد المهيري بالفرس «شا شا شا 7» من نادي الشارقة للفروسية، لقب الفئة الكبرى في نهائي منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي استضافها نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين، واشتمل نهائي الدوري على 14 منافسة أقيمت الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة 187 فارساً وفارسة من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، تحت إجراءات احترازية من وباء كورونا والوقاية منه، وشهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للحدث، وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام النادي.

الفئة الكبرى

جاءت الجولتان بمواصفات على حواجز ارتفاعها (145) سم، وتنافس على اللقب 23 فارساً وفارسة، وتوّج 6 منهم بجوائز مالية بلغ مجموعها (130) ألف درهم من جملة (315) ألف درهم جملة جوائز منافسات الختام، وأكمل فارسان منافسة اليوم الثاني من دون خطأ، أولهما بفارق التوقيت الفارس عبد الله حميد المهيري بالفرس «شا شا شا 7» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة الثانية في زمن (46.11) ثانية، والثاني أحرزته الفارسة تينا لوند بالجواد «كاراللو» من نادي دبي للبولو والفروسية، بزمن بلغ (55.24) ثانية، والثالث عبد الله المري بالفرس «سما دبي»، وبمجموع 4 نقاط جزاء.

كما واصل الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي أداءه المتميز في منافسات القفز على حواجز الـ(135) سم، وتوّج المرزوقي باللقب بصحبة الفرس «كورال بيتش» من إسطبلات الشراع ومن دون خطأ في المنافستين، والثاني أسامة الزبيبي بالجواد «فلاش غوردون»، من نادي مندرة للفروسية، ونقطة جزاء، والثالث سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» من نادي الشارقة، وبرصيد 12 نقطة جزاء.

الفئة الوسطى

وحقق عبد الرحمن الحبسي بالجواد «شارلي براون» من نادي أبوظبي للفروسية، لقب الفئة الوسطى وفرسان المستوى الأول على حواجز ارتفاعها (135) سم، فارسان أكملا المنافستين دون خطأ، المتصدر الفارس الحبسي، والفارس خالد الجنيبي بالفرس «إنيرجي البريّة» من الوحدات المساندة، وحازت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم لقب المركز الثالث وأحرزته بالجواد «الباهي» من مركز الإمارات للفروسية.

وفاز محمد حمد الكربي بلقب نهائي الدوري للفرسان من فئة (الجونيورز) على حواجز (125) سم، وحاز اللقب من بين 26 فارساً، بصحبة الجواد «دمفيس» من نادي الشارقة، وجاء فوز الكربي بفارق التوقيت على محمد سلطان الكعبي والجواد «كون إنيرغي» من منتجع الفرسان، والثالث الفارسة كريستينا ماري بالفرس «غوين توسكا اتش بي سي» من نادي الشارقة، برصيد 4 نقاط جزاء.

المستوى الثاني

وفئة المستوى الثاني شارك 45 فارساً وفارسة على حواجز (120) سم، ونجح يوسف ساواس بالجواد «إلتون» من نادي الشارقة، والثاني أرحمة سيف العواني بالفرس «كاسيانا» من نادي أبوظبي، والثالث عبد الرحمن أحمد أمين بالجواد «دبي دو فيا» من إسطبلات الشراع. كما حقق ثلاثة من فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية المراكز الثلاثة الأولى في نهائي الدوري لفئة المبتدئين، في منافسة من جولة مع تمايز على حواجز (110) سم، وتنافس فيها 43 فارساً وفارسة، ونالت اللقب إليزافيلا منينا بالجواد «إنوفيتور»، والثاني الفارس خليفة الشامسي بالجواد «إلوي» والثالث عبد الله الشريف بالجواد «شيفالري».

ونجح الفارس صبري بادنكي في تحقيق نتيجة قيّمة، بالجواد «إن ستايل» من نادي مندرة للفروسية، وأحرز لقب نهائي دوري القفز لفئة الأشبال على حواجز (110) سم، وشارك فيها 18 فارساً وفارسة، والثاني أحمد الشريف بالفرس «باييس هوتيير» من نادي (فروسية)، والفارس ليث غريب المركز الثالث بالفرس «كابيتولا اس آر زد».

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