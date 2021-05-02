«بويتك فلير» يفجّر المفاجأة في الـ«2000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

فجر «بويتك فلير» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم أمس، على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، وشهد السباق صراعاً مثيراً عند خط النهاية، وحسمها «بويتك فلير»، بقيادة الفارس كيفن مانينغ، وإشراف المدرب جيم بولجر، مسجلاً زمناً قدره 1.35.69 دقيقة، وبفارق رأس عن «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما ظفر «لازولي» لجودلفين بلقب الشوط الثالث «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، فيما حقق «كريتيف فورس» لجودلفين أيضاً لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، كما اقتنص «محافظ» لـ«شادويل» لقب السابع «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر.

على جانب آخر، يشهد مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا عصر اليوم، انطلاقة سباق «1000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات، وتتنافس 12 مهرة للفوز باللقب.

وتشارك خيول الإمارات في أمسية السباق، وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 6 خيول، ويشهد الثاني لمسافة 2400 متر مشاركة 6 خيول، أبرزها «جراند بازار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتشارك في الثالث «بريتي بوللي ستيكس» لمسافة 2000 متر 8 مهرات، فيما تشارك «فرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الرابع «داهليا ستيكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية». ويشهد السادس لمسافة 1000 متر مشاركة 5 خيول، بينما يشارك في السابع لمسافة 2400 متر 4 خيول، وسيكون مسك الختام مع الثامن لمسافة 1400 متر، بمشاركة 9 خيول.

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