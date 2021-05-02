المهيري بطل «الإمارات لونجين لقفز الحواجز»

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

حقق الفارس عبدالله حميد المهيري من نادي الشارقة للفروسية والسباق، المركز الأول في منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز والتي أقيمت بالصالة المغطاة والميدان الخارجي بنادي الشارقة للفروسية وسط مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات وتعد البطولة الأخيرة في موسم قفز الحواجز.

وقام بتتويج الفائزين الدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وباترك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، الراعي الرسمي للحدث، وسلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

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