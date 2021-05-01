28 خيلاً تشارك في كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: ساوباولو - البيان الرياضي

يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم السبت، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1300 متر على العشب، بمشاركة ثمانية خيول، بما في ذلك الفائز بالسباق العام الماضي «مينتور راش»، الذي سيحاول تحقيق فوزه الثاني.

ولكن سيكون خصمه «الباك» الفائز بسباقين هذا العام، إلى جانب «جونثر راش»، و«كانساس» و«كلابتون» و«فاروق»، و«جراسيوس راش» و«اندورا».

السباق الثاني

ويقام السباق الثاني على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى لمسافة 1000 متر «عشبي»، ويستقطب 8 مهرات، متضمنة الفائزة بالسباق العام الماضي «اوسريس راش»، وتنافسها «كاشميري» الفائزة بسباق المهرات في 10 أبريل الماضي.

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين (IFAHR) في أمريكا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت جميع السباقات بتنظيم رابطة مربي الخيول العربية البرازيلية (ABCCA)، وستستضيف البرازيل هذا العام أربعة سباقات من كأس الوثبة، اثنين للأمهار واثنين للمهرات، وستقام السباقات في 1 مايو و25 سبتمبر.

ومن جهة أخرى يحتضن مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا اليوم فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو.

12 خيلاً

ويشارك في السباق 12 خيلاً أبرزها «خطير الخالدية» و«ناسفات الخالدية»، و«بايثا»، و«كازان»، و«مامسا لو نيكلوس»، و «موناليزا» و«جنرال سكوت»، و«بجارقي».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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