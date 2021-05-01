«اسنشيال كوالتي» لجودلفين يرفع راية التحدي في «كنتاكي ديربي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تنطلق اليوم النسخة 147 لـ«كنتاكي ديربي» العريق لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والتي تقام على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 20 خيلاً يتقدمها ممثل الإمارات «اسنشيال كوالتي» لجودلفين بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس.

ويسعى «اسنشيال كوالتي» لتحقيق الفوز الأول للإمارات والعرب في هذا السباق الكبير، وخاصة أنه يمتلك سجلاً ناصعاً في السباقات الأمريكية إذ حقق الفوز 5 مرات منذ بداية مشاركته في السباقات، وكان آخرها لقب «بلو غراس ستيكس» أوائل شهر أبريل الماضي.

وقال المدرب براد كوكس: «مصدر قلقي الوحيد مع اسنشيال كوالتي هو الحصول على مسار سالك، وباعتقادي أنه لو ركض بالطريقة التي ظل يركض بها، سيكون حاضراً في المنافسة على اللقب. إنها مجموعة من 20 خيلاً، وبالتالي يجب عليك تجاوز بعض الأشياء والحصول على نصيب من حظ السباقات، ولو كان موفقاً وسلك مساراً خالياً من العراقيل، سيكون في وضع ممتاز».

وأضاف: «لم يسبق له أن تعرض لأي شيء سلبي في سيرته، وشارك في خمسة سباقات كبرى، وبرنامجه في التدريب ظل ثابتاً بدرجة كبيرة، وبالتالي يتمتع بصلابة قوية من ناحية السلامة واللياقة».

وواصل قائلاً: «لو شاهدته في التدريبات الصباحية، لا يظهر تألقاً فقط، بل يشعر بالسعادة والارتياح، هو جواد رفيع الطراز يعرف متى يشغل ويطفئ المحركات، وأعتقد أنها صفة جيدة في حصان مشارك بالداربي، وسيكون يوماً حافلاً وصاخباً بحضور جمهور كبير، ولكننا آملون وواثقون بقدرته على التعامل مع الظروف».

بات داي مايل

كما سيشهد السباق مشاركة «بريفلانس» لجودلفين في شوط «بات داي مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس تايلر غافليون وإشراف المدرب بريندان والش.

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين بالولايات المتحدة: «نشعر بارتياح من مسافة وتوقيت سباق «بات داي مايل» للجواد «بريفلانس»، وسباق «ذا وود مموريال» كان سيوجهه إما إلى الديربي وإما إلى اتجاه آخر، وكل الفريق شعر عقب السباق بأن مسافة الميل ربما تكون ملائمة معه تماماً».

وأضاف: «يعتقد بريندان أن الجواد تطور في عشرة الأيام الماضية وأنه بات في جهوزية أفضل بالفعل، ومع ذلك هذا سباق تنافسي للغاية بمشاركة «جاكيز واريور» على المسافة الأقصر هذه».

شيرشل داونز ستيكس

ويشارك «اندورسد» لجودلفين في شوط «شيرشل داونز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس خويل روزاريو وإشراف المدرب وليام موت.

وقال جيمي بيل: «لم تمضِ كل الأمور بالشكل المرغوب فيه للمهر «اندورسد» في الموسمين الماضيين، غير أن المشاركة على مسافة الميل وسبعة فيرلونغ هذا الموسم تبدو مناسبة له بشكل مثالي، وفي المشاركة الأخيرة في غلف ستريم بارك، بذل جهداً قوياً على الرغم من أنه لم يحصل على أفضل مسار، ولو تمكن من إعادة إنتاج ذلك الأداء، سيكون ضمن المنافسين على اللقب».

وأضاف: «هو سباق عالي المنافسة، ولكنه يمكن أن يتبلور بشكل جيد لمصلحة «اندورسد» الذي يتمتع بسرعة ابتدائية كافية للدخول في صلب المنافسة والاندفاع في النهاية، والمدرب بيل مت مرتاح للغاية من حالة الجواد».

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