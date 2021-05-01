خيول الإمارات تستهدف الـ«2000 جينيز الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يشهد مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا عصر اليوم انطلاقة سباق «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 15 خيلاً من بينها 4 تمثل الإمارات في افتتاح السباقات الكلاسيكية في بريطانيا.

وتمثل 3 خيول قوية فريق جودلفين في هذا الحدث الكبير وجميعها بإشراف المدرب شارلي آبلبي وهي: «ماستر أوف ذا سيز» بطل «كرافن ستيكس» بقيادة الفارس وليام بيوك، و«وان رولر» بقيادة الفارس جيمس دويل، و«نافال كراون» بقيادة الفارس آدم كيربي، فيما يمثل «متسابق» إسطبلات «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

كما يشارك في الشوط أيضاً «ثندر مون» بإشراف المدرب جوزيف أوبراين الفائز بسباق «اوبراين ناشونال ستيكس» بآيرلندا، فيما يدفع المدرب ايدن أوبراين بالثلاثي «ويمبلي» الذي حل بمركز الوصافة لمرتين بسباقات الفئة الأولى، و«باتل غراوند» صاحب المركز الثاني في سباق «بريدرز كب جوفنايل» عندما كان في عمر السنتين، و«فان غوخ» الفائز بسباق من الفئة الأولى في عمر السنتين.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نشعر بارتياح من تطور مستوى «ماستر أوف ذا سيز» عقب سباق كريفن ستيكس، والمهر يلبي كثيراً من المتطلبات اللازمة للسباق، ويبدو في حالة بدنية ممتازة، ويواصل إظهار سلامته وعافيته».

وأضاف: «أعتقد «وان رولر» في وضعية ممتازة، ويشكل فرصة طيبة للفارس جيمس، وسبق له الفوز على المضمار والمسافة ذاتهما، ونتطلع إلى استهلال سيرته في عمر الثلاث سنوات من هنا، آخر مشاركتين له في عمر السنتين كانتا على أرضية لينة، ولكن تلك كانت السباقات التي وجهناه إليها، وفي الواقع كنا قلقين بعض الشيء من الأرضية اللينة قبل فوزه في «اوتم ستيكس»، حيث كانت الأرضية لينة للغاية في دونكاستر، وليس لدينا قلق من العودة إلى الأرضية السريعة».

وواصل قائلاً: «فكرنا في مدى إشراك «نافال كراون»، ولكن نشعر بأن فوزه على «ماستر أوف سيز» في ميدان يعد مستوى قوياً، وعاد وعزز ذلك الأداء بشغل المركز الثاني بشكل تنافسي في سباق «يوروبين فري هانديكاب»، وأعتقد أن الرجوع إلى مسافة الميل سيناسبه، وبالتأكيد لا يبدو وجوده غريباً عن هذه المجموعة».



الشوط الأول



وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 5 خيول أبرزها «كريتيف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما سيشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «دبي ليجاسي» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«برايت ميلودي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«أوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، و«ميداني» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون.



الشوط الثالث



يشارك في الشوط الثالث «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» 9 خيول أبرزها «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان.

ويشهد الشوط الرابع «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 5 خيول أبرزها «الزرقان» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«بابلو إسكوبار» لحسين العباس لوتاه بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.



الشوط السادس



يشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر مشاركة 7 خيول أبرزها «راعب» لجودلفين بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما يشارك في الشوط السادس «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر 4 خيول أبرزها «سيكريت بروتيكتور» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«محافظ» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

ويشهد الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1600 متر مشاركة 6 خيول أبرزها «ماجيكال لاند» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

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