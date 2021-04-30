«ملذات» لـ«شادويل» أمل الإمارات في «كنتاكي أوكس»

المصدر: متابعة- خالد المهيري

تتجه الأنظار اليوم إلى مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشهد انطلاقة النسخة الـ147 من بطولة «كنتاكي أوكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 13 مهرة، تتقدمهن «ملذات» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جون فيلاسكيز، وإشراف المدرب تود بليتشر.

اليشيبا ستيكس

ويشهد السباق مشاركة «ماكسفيلد» لجودلفين، في شوط «اليشيبا ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس خوسيه اورتيز، وإشراف المدرب برندان والش.

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين بالولايات المتحدة: إن «ماكسفيلد» في جاهزية رائعة.

وأشار برندان والش إلى أن المشاركة في سانتا انيتا هانديكاب أسهمت في رفع جاهزية الجواد، وأنه شعر بأن الحصان جاهز، لتقديم صورة مشرفة حقاً عن نفسه، ويبدو في جاهزية ولياقة عالية.

وأضاف: سيتقابل «ماكسفيلد» في مشاركته الموسمية الأولى، «ماكسفيلد» مع «رودستر»، الذي أظهر موهبة كبيرة في وقت مبكر من سيرته، ويشكل اختباراً قوياً إلى «ماكسفيلد»، وهو سباق عالي المنافسة، ولكننا مرتاحون للانطلاق من البوابة السادسة، ومن حالة «ماكسفيلد» في الوقت الحاضر.

ايت بلز ستيكس

وتشارك «كرامل سويرل» لجودلفين في شوط «ايت بلز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس لوي سايز، وإشراف المدرب بيل موت.

وقال جيمي بيل: قدمت «كرامل سويرل» أداء قوياً في آخر مشاركة في كينلاند، وعلى حسب الأرقام التي سجلتها تبدو حظوظها التنافسية عالية للغاية مع هذه المجموعة.

وأضاف: «داي آوت أوف ذا اوفيس»، التي خسرت بفارق ضئيل في سباق «بريدرز كب جوفنايل فيليز» هي أخطر المشاركات، ولكنها تخوض مشاركتها الأولى في العام، والمستويات متقاربة للغاية بين بقية المهرات.

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