«فراسة» بطلة كأس «الوثبة ستاليونز» في وولفر هامبتون

المصدر: هامبتون - البيان الرياضي

هيمنت خيول إسطبلات شادويل على المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ طوله 1400 متر، والذي جرى أول من أمس بمضمار وولفر هامبتون، وجائزته 4000 جنيه إسترليني، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتوجت «فراسة» لإسطبلات شادويل بقيادة الفارس مارك جريهان، بطلة للسباق بعد فاصل من الإثارة والتشويق، لتتفوق بفارق رأس عن وصيفتها ورفيقة إسطبلها «الدانة» بقيادة دانييل مسكت، وكلاهما بإشراف المدرب جيمس اوين.

وشارك في السباق الذي أقيم على المضمار الرملي 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق قوياً، خاصة في عمق المستقيم حين تقدمت المرشحة الأولى «الدانة»، ولكن «فراسة» لم تترك لها المجال واسعاً لتخطف اللقب.

وتمكنت «فراسة» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «رانيا دو كروات» من تسجيل زمن وقدره 1:40:56 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 6,5 طول، «السمسام» بقيادة الفارس ريان تيت، وبإشراف المدرب فيليب كولنجتون.

وعلى صعيد آخر نجح «ابيس» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بقيادة أوليفييه بيلييه، في الفوز بسباق كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة«بري دورمان» للفئة الثالثة بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وشارك في السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يور 9 خيول في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، وتفوق «ابيس» بفارق أنف عن «منير دو سوليل» لعبدالله فهد العطية، وقيادة جوليان اوج.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:08:20 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «هوجار دو لاردوس» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وقيادة جيروم كابري، وجميع الخيول الثلاثة الأولى بإشراف المدرب توماس فورسي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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