«ذا نورثويست أركانساس تايمز» يُشيد بشغف محمد بن راشد بالخيل

المصدر: دبي - فاتن صبح

أشاد موقع «ذا نورثويست أركانساس تايمز» بشغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس أعظم فريق في سباقات الخيل العالمية فريق «جودلفين»، صاحب النتائج المبهرة بمختلف السباقات حول العالم. وقد افتتح الموقع مقاله بعبارة تقول: إن الفوز بأهم سباقات الخيل من حول العالم يشكل شريان حياة رئيسياً لـ«جودلفين».

وليس هناك أبرز من كنتاكي ديربي، أهم وأضخم مهرجانات سباق الخيل في أمريكا، حيث يتوقع أن يحرز سموه الجائزة الذهبية في السبت الأول من مايو المقبل ويحقق حلم الفوز المنتظر منذ عقود. وقد فازت الخيول المملوكة لآل مكتوم بعدد من أهم السباقات في العالم بما في ذلك كأس المربين الكلاسيكي وإيبسوم ديربي وكأس ملبورن و«بري دو لارك دو تريومف» وكأس دبي العالمي، كما ستحلّ فرصة الفوز مجدداً في سباق «تشرشل داونز» المقبل في مواجهة مع «إيسينشال كواليتي» الذي لم يتعرض لأي هزيمة مسبقاً.

يذكر أن، المقر الرئيس لجودلفين يقع في دبي، إضافة إلى استراليا، وبريطانيا وفرنسا، إيرلندا، واليابان، و6 مزارع في كنتاكي بأمريكا، وحققت خيول «جودلفين» الفوز في سباقات الديربي 64 مرة، منها 10 مرات في السنوات الـ 17 الأخيرة، وهو ما يثبت أن «جودلفين» أصبحت بالفعل علامة راقية تتعامل بشكل واضح مع أفضل الخيول الأصيلة.

وأعرب المدرب كياران مكلاغلين عن مدى تقديره وإعجابه بـ «جودلفين»، لا سيما وأنه عمل بالمقر الرئيس في الإمارات خلال الفترة من 1993 وحتى 2003، تولى خلالها تدريب 3 من أفضل الخيول منها الخيل «فروستد» نجم جودلفين الذي حقق أفضل المراكز، كما حلّ في مركز الوصيف خلف «أميريكان فارو» في 2015. وعلق مكلاغلين قائلاً: في «جودلفين» بنوا عملية تناسل مذهلة، ولديهم أفضل حصان لأفضل فرس، حيث تتم عملية التزاوج بدقة وتفكير، ويعتمد الاختيار على الخيل نفسه فإن كان جيداً سواء في دبي أم سواها فسيتم إدخاله في السباقات. وختم مكلاغلين بالقول: الجميع يود الفوز بسباق كنتاكي ديربي، لكن لا أعتقد أن هناك من يستحق أكثر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأنه بالفعل يستحق ذلك التتويج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز