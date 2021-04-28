ختام «دوري قفز الحواجز» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تختتم منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، وهي المنافسات التي يحتضنها النادي للأسبوع الثاني على التوالي، ويتألف حفل ختام الدوري من 14 منافسة تقام على مدى يومين، وتنطلق عصر اليوم بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتختتم مساء يوم غدٍ على الميدان الرملي الخارجي. ويتنافس في ختام الدوري فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، وتضم قوائم المشاركين أفضل 10 مراكز لكل فئة في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، و30 فارساً من أصحاب أفضل النقاط في كل فئة، وجرى تجميعها خلال مشاركاتهم في منافسات الدوري خلال الموسم.

وتقام فعاليات ختام الدوري في يومين للتخفيف على الفرسان والخيول بسبب فيروس كورونا، وما فرضه من إجراءات وقائية واحترازية، وتباعد اجتماعي يتوجب على الجميع التقيد به طيلة وقت المنافسات، وتحسم مراكزها باحتساب نتائج الفرسان في اليومين.

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