هيسكث يلاقي الحبتور وعينه على نهائي البولو

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يلتقي في الخامسة من مساء الغد ريقا الحبتور وهيسكث في اليوم قبل الختامي لبطولة شهر إبريل للبولو والتي تعد خاتمة نشاط الموسم الحالي لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يسعى الفريقان إلى أن يكونا طرفاً في المباراة الختامية والتي ينتظر أن تشهد متابعة وحضور جماهيري مميز، وكان فريق هيسكث بقيادة رجا أبو الجيبين خسر مباراته أمام منافسه فريق انكورا بقيادة خالد العمران بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف بعد مباراة قوية حسم الشوط الرابع النتيجة لصالح انكورا لذلك فإن مباراة اليوم هي مباراة الفرصة الأخيرة له إما الفوز أو وداع البطولة والموسم بخفي حنين.

وفي المقابل، يسعى فريق الحبتور بقيادة المايسترو محمد الحبتور أن يضغط منذ البداية حتى لا يدخل في «حسبة برما» وضربات الجزاء لأن في حالة خسارة فريقه سوف يصبح لكل فريق من الفرق الثلاثة فوزاً واحداً، أما إذا فاز فإنه سيلعب النهائي مع انكورا بعد غد خاصة وأنه سيبدأ المباراة بأفضلية التقدم بنصف جول «فارق الهانديكاب» وهذا سيشكل مصدر إزعاج لمنافسه هيسكث.

ويضم فريق الحبتور كلاً من: محمد الحبتور، وحبتور الحبتور، سانتوس اريارتي، ودياز البريدي، بينما يضم فريق هيسكث: رجا أبو الجيبين، ولورن ديكسون، وتوماس اريارتي، وتوماس بلاسيوس، ويحسب للفريقين تساوي وتشابه أوراقهما من حيث الكم والنوع بالنسبة للهانديكاب 6 جول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز