«جاليلا» بطلة كأس منصور بن زايد بفرنسا

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

توجت المهرة الرمادية «جاليلا» بلقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، بطلة لسباق كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، بري نيفتا للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، والذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز الفرنسي.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتماماً كبيراً في أوروبا.

وشارك في السباق البالغ جائزته المالية 30 ألف يورو 9 مهرات، وجاء مثيراً لتقارب مستويات المتنافسات، حيث تصدرت السباق منذ البداية «جاليلا» وظلت متمسكة بموقعها حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.

تنافس

وفي عمق المستقيم دخلت «جاليلا» في منافسة شرسة مع وصيفتها «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب توماس دومليوت، وقيادة الفارس اورتيز مندزابل، قبل أن تتفوق بفارق 2.5 طول.

وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:13:50 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف او تريجودت، وقيادة انتوني ويرل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز