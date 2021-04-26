بيوك يقود «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين في الـ «2000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

اختار الفارس وليام بيوك قيادة «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين في سباق «2000 جينيز الإنجليزي» والذي سيقام يوم السبت على مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا.

وجدد بيوك يوم الاثنين ارتباطه بالفائز في «كريفن ستيكس»، تاركاً المجال لزميله جيمس دويل لقيادة الجواد الآخر للإسطبل «وان رولر»، والذي سيكون السباق الكلاسيكي أول مشاركة له في الموسم.

بعد أسابيع من دراسة المؤهلات النسبية لجوادي جودلفين، اختار بويك قيادة الجواد الذي خاض مشاركات من قبل في هذا الموسم.

المدرب شارلي ابلبي أكد أن كلا المهرين في جاهزية عالية، وقال: قبل خمسة أيام من الجينيز، أشعر بارتياح بالغ من حالة الجوادين. تطور أداء «وان رولر» بشكل رائع في التدريبات بالإسطبل، فيما خاض «ماستر أوف ذا سيز» السباقات وسجله واضح للعيان.

وأضاف: لم يكن الاختيار سهلاً أمام بيوك الذي قاد «ماستر أوف ذا سيز» في سباق الكريفن، وقاد «وان رولر» في تمرين عادي في ميادين مولتون بادوكس الأسبوع الماضي.

وواصل قائلاً: طلب وليام من «ماستر أوف ذا سيز» الانتقال إلى أداء أعلى في السباق، وشعر بارتياح من الاستجابة التي حصل عليها، وباعتقادي أن ذلك كان السبب الذي رجح كفة «ماستر أوف ذا سيز» في النهاية، وسيكون الاختيار النهائي في مرحلة تأكيد المشاركات يوم الخميس.

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