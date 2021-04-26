«الحبتور للبولو والفروسية» يحتفي بختام الموسم ويكرم المتميزين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بختام الموسم الحالي 2020 / 2021 والذي امتد نحو سبعة أشهر وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بسبب ظروف جائحة كورونا، وشهد 14 بطولة بولو في مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، إضافة إلى أنشطة مختلفة على صعيد الفروسية، سواء قفز الحواجز أو ركوب الخيل، وتم خلال الحفل تكريم أصحاب الألقاب من الفرق واللاعبين وفرق البولو التي شاركت على مدار الموسم، كما تم تكريم المشاركين في فعاليات الفروسية فتم تكريم كل من خليفة آل مكتوم وأليجرا كيلي وخلف الحبتور وميا صوفيا وجاكسون إليانور ومحمد خالد وبترا سبانكو وريان العجاجي وفاليري لانجينهوف ولورين ديكسون وفادي الراشدي.

من جانبه، وجه رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات دبي الذهبية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لرعايته الكريمة للسلسلة الذهبية لبطولات البولو والتي أعطت بعداً وزخماً كبيرين للبطولات الست التي تضمنتها، وإلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الإمارات، وإلى الشيخة علياء آل مكتوم لمشاركتهم الفعالة في بطولات الموسم الحالي، وهو ما أسهم في النجاحات التي تحققت، مثمناً كذلك دور جميع الفرق المشاركة خلال الموسم وهم: رجل الأعمال حميد بن دري (فريق بن دري)،

وفارس اليبهوني (فريق أبوظبي)، وعمرو زيدان (فريق زيدان)، وخالد العمران (فريق انكورا)، ود. عبد الرحمن العبار (فريق الدكتور)، وحيدر بنجاش (فريق بنجاش)، وحبتور الحبتور (فريق ذئاب دبي)، وطارق الحبتور (فريق ايفزا مهرة)، وفريق فريق هيسكث، وريان العجاجي، ومارتين جي بيدرسون المدير التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية، إضافة إلى يوليوس باير وبنتلي الإمارات وهيلدون وماجستيك وكفوا وبيلاندي.

كما ثمن الحبتور دور فريق العمل بالنادي بقيادة الرومانية كريستينا ومعها تومي بالاسيوس مدير أكاديمية الفروسية، وتوماس اريارتي مدير البولو، وامور بارسون مديرة الفعاليات والتسويق، وليني دوليس سكرتيرة الإدارة، وريكا كوفاشا مديرة وسائل الاتصال، ويلما سوبونج منسقة الفعاليات بالفندق.

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