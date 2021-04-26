الإعلان عن مشاركة « متسابق» لـ « شادويل» في «2000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت إسطبلات « شادويل» عن إدخال « متسابق» في قائمة المشاركين في سباق في «2000 جينيز الإنجليزي» والذي ينطلق يوم السبت المقبل .

ويسعى « متسابق» لتخليد إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم « طيب الله ثراه » في هذا السباق الكلاسيكي العريق، إذ حقق الراحل الكبير اللقب مرتين عبر الأسطورة «نشوان» العام 1989 ، و «حافظ» العام 2004 .

وقال أنجوس جولد مدير سباقات « شادويل» بأنه تم تسجيل « متسابق» اليوم في السباق الكلاسيكي ، عقب التشاور مع عائلة الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذين أكدوا حرصهم على مشاركة البطل في السباق الكبير .

وأضاف ان البطل قدم أداء مميزا في مضمار « نيوماركت » عندما ظفر بلقب «بريتش كوندشينز ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز مما دفعنا إلى التفكير بشكل جدي في إدخال البطل في سباق «2000 جينيز الإنجليزي» على الرغم من إغلاق التسجيل .

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