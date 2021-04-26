كأس الوثبة ستاليونز في وولفر هامبيتون الأربعاء

المصدر: وولفر هامبيتون - البيان الرياضي

يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المملكة المتحدة، من خلال سلسلة سباقات تبدأ بسباقات الوثبة ستاليونز بعد غدٍ الأربعاء بمضمار وولفر هامبيتون.

وسيجري أبرز سباقات المهرجان بالمملكة المتحدة، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفئة الثالثة في مضمار هايدوك بارك يوم السبت 4 سبتمبر.

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وستقام سباقات كأس الوثبة الخمسة في الفترة من أبريل إلى أغسطس.

ولعب مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009.

ويهدف المهرجان إلى استمرار الجهود التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على تراث الرياضة، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، وتعزيز الخيول العربية والتراث الإماراتي حول العالم.

وقالت جيني هاينز، مدير الشؤون التجارية والمالية في منظمة السباقات العربية (ARO): إن المنظمة ممتنة للغاية للدعم المستمر لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على مدى السنوات العشر الماضية، وكان أول سباق هو كأس الوثبة بريدرز ستيكس.

وأضافت: لقد أضفت عودة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المملكة المتحدة فرحة كبيرة لملاك وعشاق الخيل، ونتطلع إلى موسم تنافسي يتوج بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

ونحن ممتنون أيضاً لدعم ومساعدة هيئة سباق الخيل البريطانية وجميع حلبات السباق، ولا سيما مضمار هايدوك بارك الذي سيستضيف السباقات العربية لأول مرة.

رعاية ودعم

يقوم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية مئات السباقات منذ بدايته، ويدعم مجموعة متنوعة من المسابقات والتي تصل إلى أعلى المستويات، وتتوج هذه الأحداث بأغنى سباق للخيول العربية في العالم على العشب، وهو جوهرة تاج زايد، للفئة الأولى في أبوظبي.

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