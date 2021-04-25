كأس مهرجان منصور بن زايد في فرنسا اليوم

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي عصر اليوم، فعاليات كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، بري نيفتا للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي بات لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 30 ألف يورو (9) مهرات، تتصدرها «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب توماس دومليوت، وقيادة الفارس اورتيز مندزابل.

وخاضت «إيلاف» المنحدرة من نسل «رباح دو كارير» والفرس «موفقة» ثلاثة سباقات في العام الماضي، فازت خلالها بسباق بري موناليزا لمسافة 2000 متر، متفوقة بفارق 3.75 أطوال عن «الاوسج» بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي.

مواجهة

وتواجه «إيلاف» مرة أخرى منافستها «الأوسج» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليان أوج، التي تقدمت عليها في سباق كأس قطر للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، والذي أقيم بمضمار سانت كلود لمسافة 2000 متر، العام الماضي. ويمثل الشقب أيضاً «الكدري» بإشراف شارل جوردين، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، و«سيفال دو غزال» بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جاري سانشيز، و«جاليلا» بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري. وتنافس أيضاً «أمل» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفييه بيلييه، و«زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف او تريجودت، وقيادة انتوني ويرل، و«جينيس فيالتييه» لعبدالله العطية، وقيادة كريستيان دومورو. ويكمل قائمة الخيول المنافسة «هايا دو برليت» لجان لوك مارترون، بإشراف تي دو لورير، وقيادة انتوني كراستوس.

رعاية

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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