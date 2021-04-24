حمدان بن محمد: أحسنت «بالاس بيير»

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة للبطل «بالاس بيير» الذي ظفر بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، أمس، على مضمار «سانداون» ببريطانيا، وعلق سموه قائلاً: أحسنت «بالاس بيير».(متابعة - خالد المهيري)

وظفر «بالاس بيير» باللقب ،في أول مشاركة له في الموسم البريطاني الجديد للخيول، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وبإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.44.43 دقيقة وبفارق 8 أطوال عن الوصيف «بليس هيم» بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وكان «بالاس بيير» تألق في الموسم الأوروبي الماضي محققاً عدداً من الإنجازات الكبرى أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا، كما توج بجائزة أفضل حصان في عمر ثلاث سنوات في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات للعام 2020.

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