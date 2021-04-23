«بالاس بيير» لحمدان بن محمد يتألق في «سانداون» ببريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، والذي أقيم اليوم على مضمار «ساندوان» في أول مشاركة له في الموسم البريطاني الجديد، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدربان جون وثادي جوسدن مسجلا زمنا قدره 1.44.43 دقيقة و بفارق 8 أطوال عن الوصيف «بليس هيم» بقيادة الفارس جيمي سبنسر و إشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وكان «بالاس بيير» قد تألق في الموسم الأوروبي الماضي محققا عدد من الإنجازات الكبرى أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا، كما توج بجائزة أفضل حصان في عمر ثلاث سنوات في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات للعام 2020.

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