الإمارات تتقدم المشاركين في مونديال إيطاليا للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

تم الإعلان عن قائمة فرسان الدول المشاركة في بطولة العالم للقدرة بإيطاليا المقررة 22 مايو المقبل في مدينة بيزا بإقليم توسكانا، في مقدمتهم فرسان الإمارات إلى جانب 5 دول عربية وهي السعودية والبحرين وعمان والعراق والجزائر، وتشهد البطولة مشاركة قرابة 90 فارساً وفارسة من النخبة يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر فرسان الإمارات أقوى الفرق المنافسة على اللقب عطفاً على المسيرة الحافلة بالإنجازات في شتى الميادين العالمية التي سطروا فيها أروع الإنجازات>

ظروف وتحديات

ورغم الظروف والتحديات التي تمر بها البطولة بسبب جائحة فيروس «كورونا»، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة خاصة في ظل تواجد فرق صعبة أبرزها الفريق البحريني الذي يترأسه الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، إضافة إلى غيرها من الفرق العالمية من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتواصل اللجنة المنظمة تكثيف جهودها وتحضيراتها استعداداً للبطولة من خلال تهيئة مسارات السباق خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء إضافة إلى تجهيز قرية القدرة والمرافق التي تتضمنها في منطقة عملية الفحص. ورحب الحساب الرسمي للبطولة في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، بمشاركة فريق الإمارات في الحدث الذي سيقام برعاية «لونجين»

وتحمل حديقة سان روسورز في بيزا التي ستحتضن البطولة، ذكريات جميلة لفرسان الإمارات، حيث توج فرسان الإمارات أبطالاً في آخر بطولة عالمية استضافتها بيزا في كأس العالم للشباب والناشئين عام 2019، واحتكر فرسان الإمارات آنذاك المراكز الخمسة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز