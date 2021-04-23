حفل قفز الحواجز في «الشارقة للفروسية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يشهد نادي الشارقة للفروسية الليلة حفل قفز الحواجز الثاني خلال شهر رمضان، وتقام منافساته بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع الشارقة للفروسية على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتحت إجراءات احترازية مشددة، وتتألف الأمسية من 3 أشواط بمواصفات الجولة الواحدة، هي شوط الفرسان من فئة المبتدئين والأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، على حواجز يبلغ ارتفاعها (105 ـ 110) سم، والشوط المفتوح للمشاركة على حاجز 135 سم، وشوط مفتوح على حواجز يبلغ ارتفاعها 120 سم.

وكان ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي شهد فعاليات الحفل الأول، بمشاركة أكثر من 130 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، ويقام الأسبوع المقبل على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

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