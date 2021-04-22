بريطانيا تعتذر عن عدم المشاركة في مونديال القدرة

المصدر: متابعة ـ علي الظاهري

اعتذرت بريطانيا عن عدم المشاركة في بطولة العالم للقدرة المقرر إقامتها يوم 22 مايو المقبل في بيزا بإيطاليا بسبب القيود المفروضة على إجراءات السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وكانت العديد من الدول أبدت اعتراضها على إقامة البطولة بموعدها الحالي في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب «كورونا»، إلى جانب وجود مخاوف من الأخطار الصحية التي قد تهدد الخيول في ظل تفشي مرض «هربس» أحد الفيروسات المعدية في أوروبا. وأعلن نادي الفروسية البريطاني عن عدم مشاركته رسمياً في البطولة ليكون الفريق البريطاني أول الدول المنسحبة من المشاركة في المونديال، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انضمام دول أخرى إلى القائمة.

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