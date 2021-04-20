«العاصي» يخطف «أروع مفاجآت سوق دبي الحرة ستيكس»

المصدر: نيوبري - البيان الرياضي

تألق المهر «العاصي» بشعار شادويل في سباقات سبرينغ ترايلز للخيول التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، واختتمت منافساتها الأحد على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، عندما فاز بشوط أروع مفاجآت سوق دبي الحرة ستيكس «ج 3» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ويليام هاغاس.

وشهد شوط «وترشيب ستد تو دارن هوت غرينام ستيكس» الثالث من نوعه «ج 3» في ثاني أيام الحدث مشاركة 11 مهراً، حيث حقق تشينديت بقيادة بات دوبس واشراف ريتشارد هانون المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1400م أولاً بزمن قدره دقيقة و23 ثانية و98 جزءاً من الثانية، وبدا الجواد جاهزاً للتوجه إلى نيوماركت للمشاركة في سباقات الكلاسيك بعد أقل من أسبوعين.

رعاية

ورعت سوق دبي الحرة ثمانية من أصل 16 سباقاً وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بتنظيم مضمار نيوبري لكامل فعاليات سباقات سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز، في أجواء تنافسية مثيرة، ونهنئ جميع ملاك الخيول الفائزين وكذلك المدربين البريطانيين، ونشكرهم على مواصلة دعمهم للسباقات التي نرعاها، ونتطلع للعودة إلى مضمار نيوبري في شهر سبتمبر لرعاية سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية، وكلنا أمل أن تقام بأمان مجدداً».

ومن أبرز نتائج السباق فوز المهر هاريكان لين «3 سنوات» من جودولفين بشوط كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف بريتيش كونديشن ستيكس لمسافة 2000م، بقيادة الفارس ويليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، ويعد الفوز الثاني لـ بويك بعد حسمه شوط اليوم الأول الختامي، كولن فالي ستد ميدن فيليز ستيكس، لمسافة 1400 متر على صهوة فار هوب.

وقادت الفارسة هولي دويل «كيم فروم ذا دارك» بإشراف ايد والكر للفوز بشوط سوق دبي الحرة هانديكاب لمسافة 1000 متر.

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