موسم القدرة.. ريادة وتميز رغم التحديات

المصدر: دبي - علي الظاهري

اختتم موسم رياضة القدرة والتحمل سباقاته بنجاح كبير رغم كل التحديات، وقدم اتحاد الإمارات للفروسية مع اللجان المنظمة في قرية الإمارات العالمية للقدرة ومدينة دبي الدولية للقدرة وقرية بوذيب العالمية، موسماً استثنائياً رغم كل الظروف التي مرت بها رياضة القدرة في مقدمتها جائحة فيروس «كورونا» التي اجتاحت العالم بأسره .

إضافة إلى الإيقاف الجائر من الاتحاد الدولي للفروسية للأنشطة التي تندرج تحت مظلة الاتحاد الإماراتي للفروسية. ورغم جميع الصعوبات تصدر فرسان الإمارات في المراكز الخمسة الأولى عالمياً ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية، حيث يحتل الفارس سيف المزروعي المركز الأول بـ 619 نقطة يليه الفارس حمد الكعبي بـ 537 نقطة، وفي المركز الثالث الفارس منصور الفارسي بـ 505 نقاط وشقيقبه محمد وأحمد في المركزين الرابع والخامس.

حرفية

ونجحت فروسية الإمارات في التعامل بحرفية عالية مع أول العقبات بعد القرار المجحف من الاتحاد الدولي للفروسية، حيث لجأت فروسية الإمارات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الاتحاد الدولي للفروسية الذي أصدر قراراً في سبتمبر الماضي ادعى فيه أن اتحاد الإمارات أدرج كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة كسباقات وطنية لتجنب تطبيق قانون القدرة الجديد 2020، وقام بموجب القرار بإيقاف اتحاد الإمارات والرياضات التي يشرف عليها.

وبرر اتحاد الإمارات موقفه آنذاك بكل شفافية ووضوح بما يثبت صحة موقفه.وعادت الحياة إلى ميادين القدرة بعد الحكم التاريخي من «كاس» لصالح فروسية الإمارات بالسماح ببدء المنافسات في يناير، وتخفيض الغرامات المالية الكبيرة، والسماح بعودة فرسان الإمارات للمشاركة في بطولات العالم المختلفة للقدرة.

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