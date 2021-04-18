«إيللي دو بون» بطلة كأس الوثبة بري السكب

المصدر: باريس - البيان الرياضي

توجت المهرة «إيللي دو بون» لسيرجيو رفائيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جوليوم جودباي، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بري السكب لمسافة 1900 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار لاتست بوش الفرنسي.وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتمع للسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجائزته 14.000 يورو، 8 مهور ومهرات في سن أربع سنوات فقط، وتميز بالإثارة والتشويق والتكافؤ، طيلة مجريات السباق الذي أقيم على المضمار العشبي.

وانتهى السباق بعد فاصل من التحدي في المراحل النهائية بتفوق المهرة البطلة «إيللي دو بون» بفارق أقل من رأس عن «ام اتش الساكب» لندا موصولي، بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليان اوج، بعد أن سجلت زمناً وقدره 2:04:77 دقيقة.

وحلت في المركز الثالث المهرة «سبيليا» لمالكها يفيس بلانتان، بإشراف المدرب فيليب سوجرب، وقيادة الفارس لوكاس ارماند.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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