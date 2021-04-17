«أديب» يدافع عن لقب «كوين إليزابيث ستيكس» في استراليا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يدافع «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن لقب «كوين إليزابيث ستيكس» والذي حققه العام الماضي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «راندويك»، في مدينة سيدني الأسترالية اليوم. ويقود البطل الذي حقق عدداً من الإنجازات الأسطورية الموسم الماضي في أستراليا وبريطانيا، الفارس المتألق توم ماركواند بإشراف المدرب وليام هاجس. وكان «أديب» استهل موسمه الشهر الماضي بحلوله في مركز الوصافة بسباق «رانفت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على مضمار «روزهيل» بمدينة سيدني الأسترالية.

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