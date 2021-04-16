خيول الإمارات تتنافس بقوة في كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: لاتست بوش - البيان الرياضي

تتنافس 3 من خيول الإمارات بقوة اليوم في كأس الوثبة ستاليونز، بري السكب لمسافة 1900 متر، الذي يستضيفه مضمار لاتست بوش الفرنسي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، وجائزته 14,000 يورو، وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وينافس على اللقب «صامد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي موريسون، قيادة انتوني كراستوس، ولم يسبق لابن «منجز» والفرس «مها بيبي» أن شارك في السباقات من قبل، كما ينافس «قيصر» لإسطبلات الأصايل ومقرها فرنسا، والعائدة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق لابن «سيرافين دو بون» أن حل رابعاً في سباق مجيشان، وسيكون «خطير» لإسطبلات شادويل، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة الفارس ماثياس لورين، اسم على مسمى، حيث حل ابن «منجز» والفرس «توازن» في المركز الثالث في سباق بري دجورمان لمسافة 1900 متر والذي أقيم بمضمار لاتست بوش.

منافسون

ومن المنافسين على اللقب «تكريم» للخيالة السلطانية العمانية، و«الحفار» و«راجس» للشقب ريسنج، و«رايسك توت» لستيفان غازيل، و«ام اتش الساكب» لندا موصولي، و«سيلتيك تالود» لعون العيدروس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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