الحبتور بطل كأس دبي للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي للبولو 2021 خاتمة بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية المثيرة على فريق انكورا ود. عبد الرحمن وبسبعة أهداف مقابل خمسة في مباراة مثلت مسك ختام البطولة.

جاءت المباراة قوية واتسمت بالندية والكفاح من الفريقين اللذين بذلا جهداً كبيراً في أول بطولة يشهدها شهر رمضان المبارك ووسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والطقس الصيفي الحار.

تفوق

وقاد محمد الحبتور فريقه إلى فوز مستحق مع تألق حبتور الحبتور الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

وعقب ختام المباراة تم تتويج الفريق البطل بكأس البطولة كما طال التكريم جميع الفرق المشاركة بالكؤوس والهدايا التذكارية.

تحديد المراكز

وكانت باقي الفرق قد دخلت في صراع تحديد المراكز حيث لعب كل فريق مع منافسيه مباراة من شوطين ليفوز بالبطولة الفرعية فريق الباشا، فيما احتل مركز الوصيف فريق ايمو دبي وجاء فريق الشيخة عليا آل مكتوم في المركز الخامس.

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